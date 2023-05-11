В Польщі сталася різанина в сиротинці: одна загибла, дев'ять поранених

В середу, 10 травня, в польському селі Томіславіче сталася різанина в інтернаті для дітей-сиріт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.
Трагедія сталася близько 23:00 за місцевим часом. 19-річний нападник з ножем вбив одну дівчину-підлітка і наніс поранення ще дев'ятьом людям.
"П’ятеро поранених були доправлені до лікарні, а решта отримали медичну допомогу на місці", - пише видання.
Поліція вже арештувала нападника, його мотиви поки невідомі. Правоохоронці під наглядом прокурора працюють на місці злочину.
Нагадаємо, у сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. Загинуло 8 дітей.
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