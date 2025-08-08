У Польщі спаплюжили пам’ятник Волинської трагедії: поліція розслідує політичну провокацію
У Польщі розслідують акт вандалізму над пам’ятником жертвам Волинської трагедії. Там невідомі нанесли напис "Слава УПА" та зобразили червоно-чорний прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Польська прокуратура розпочала розслідування у справі про вандалізм над пам’ятником "Волинська трагедія", який розташований поблизу швидкісної дороги S19, неподалік українсько-польського кордону.
Інцидент викликав суспільний резонанс як у Польщі, так і за її межами.
Так, на монументі було зображено червоно-чорний прапор, заборонений у Польщі через асоціацію з Українською повстанською армією, а також нанесено напис кирилицею - "Слава УПА".
Речниця поліції у місті Ніско, Катажина Працало, заявила: "Поліція проводить інтенсивне розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за його знищення».
Пам’ятник викликає значні емоції у польському суспільстві ще з моменту його створення.
Його урочисто відкрили лише у липні 2024 року після тривалих суперечок щодо місця встановлення через надзвичайно графічний вигляд. Одним із найобговорюваніших елементів скульптурної композиції стало зображення дитини, пронизаної вилами - символу загибелі мирного населення під час Волинської трагедії, особливо дітей.
Місцева влада не виключає, що вандалізм може мати як політичне, так і провокаційне підґрунтя. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за дії. Територію монумента патрулює поліція, а обурення подією вже висловили представники польських правих політичних сил.
Наразі очікується офіційна реакція МЗС Польщі, а також української сторони.
Що відомо про Волинську трагедію
У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.
В 1943-1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.
У квітні в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році.
Також у серпні на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові розпочалися спільні пошуково-ексгумаційні роботи українсько-польської експедиції.