Дональд Трамп Війна в Україні
У Польщі спаплюжили пам’ятник Волинської трагедії: поліція розслідує політичну провокацію

Польща, П'ятниця 08 серпня 2025 00:45
У Польщі спаплюжили пам’ятник Волинської трагедії: поліція розслідує політичну провокацію Фото: поліція Польщі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Польщі розслідують акт вандалізму над пам’ятником жертвам Волинської трагедії. Там невідомі нанесли напис "Слава УПА" та зобразили червоно-чорний прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Польська прокуратура розпочала розслідування у справі про вандалізм над пам’ятником "Волинська трагедія", який розташований поблизу швидкісної дороги S19, неподалік українсько-польського кордону.

Інцидент викликав суспільний резонанс як у Польщі, так і за її межами.

Так, на монументі було зображено червоно-чорний прапор, заборонений у Польщі через асоціацію з Українською повстанською армією, а також нанесено напис кирилицею - "Слава УПА".

Речниця поліції у місті Ніско, Катажина Працало, заявила: "Поліція проводить інтенсивне розслідування, щоб встановити, хто відповідальний за його знищення».

Пам’ятник викликає значні емоції у польському суспільстві ще з моменту його створення.

Його урочисто відкрили лише у липні 2024 року після тривалих суперечок щодо місця встановлення через надзвичайно графічний вигляд. Одним із найобговорюваніших елементів скульптурної композиції стало зображення дитини, пронизаної вилами - символу загибелі мирного населення під час Волинської трагедії, особливо дітей.

Місцева влада не виключає, що вандалізм може мати як політичне, так і провокаційне підґрунтя. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за дії. Територію монумента патрулює поліція, а обурення подією вже висловили представники польських правих політичних сил.

Наразі очікується офіційна реакція МЗС Польщі, а також української сторони.

Що відомо про Волинську трагедію

У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.

В 1943-1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

У квітні в Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році.

Також у серпні на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові розпочалися спільні пошуково-ексгумаційні роботи українсько-польської експедиції.

