У Польщі штрафуватимуть батьків, які відмовилися вакцинувати дітей
У лютому Головна санітарна інспекція Польщі розпочне масштабну перевірку карток обов’язкової вакцинації дітей та підлітків. На батьків, які відмовляються вакцинувати дітей, чекають серйозні штрафи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформаційний портал "In Poland".
Повідомляється, що контроль охопить близько 10 тисяч пунктів вакцинації. Зібрати планують дані про щеплення для приблизно 7,5 мільйонів осіб віком до 19 років.
Мета перевірки – створення електронних карт щеплень, що має покращити облік вакцинації. Наразі система фіксує лише список невакцинованих дітей, але відсутня можливість перевірити, від чого саме вакциновано кожну дитину.
Батьків, які не вакцинують своїх дітей, можуть оштрафувати: спершу на 500 злотих, а у разі подальшої відмови – на кілька тисяч. Максимальна сума штрафу для одного з батьків становитиме 50 тисяч злотих.
За словами головного санітарного інспектора Павела Гжесьовського, недоліки нинішньої системи вакцинації були виявлені у звіті Вищої контрольної палати. Законодавча робота для впровадження нової системи вже триває.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України планує використовувати комбіновані вакцини для проведення щеплень згідно з Національним календарем. Для реалізації цього кроку необхідно внести відповідні зміни. РБК-Україна, що і для чого планують змінювати.
Також ми розповідали, які щеплення є обов’язковими для дітей та дорослих. У нашій країні затверджено календар щеплень. Проте більшість захворювань у цьому графіку стосуються переважно дітей, оскільки вони становлять найбільшу загрозу для цієї вікової групи.
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