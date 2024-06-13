У Польщі розслідують можливі зловживання урядом Моравецького під час COVID

За даними видання, є підозра, що колишній прем'єр-міністр, голова його канцелярії Міхал Дворчик, а також міністр майна Яцек Сасін перевищили свої повноваження, наказавши компанії Lotos закупити маски або захисні костюми, що завдало б шкоди державній скарбниці у великих розмірах.

До того ж є підозри, що керівництво групи компаній Lotos не виконало своїх зобов'язань щодо цієї закупівлі та заплатило учасникам торгів, попри те, що поставлений товар не відповідав необхідним стандартам.

Третій момент стосується працівників Агентства матеріального резерву, які передали медикам це неякісне обладнання. Вони могли, на думку слідства, поставити під загрозу здоров'я та життя багатьох людей, спричинивши епідеміологічну загрозу.

Прокуратура розпочала перевірку на підставі повідомлення білостоцької делегації Вищої палати контролю, яка під час перевірки виявила, що деякі засоби індивідуального захисту, придбані Канцелярією під час пандемії Covid-19, не відповідали вимогам, а їх використання медичним персоналом могло становити ризик.

Ще у квітні Моравецький, посилаючись на звинувачення Вищої аудиторської служби із закупівлі засобів індивідуального захисту у зв'язку з пандемією Covid-19, заявив, що бере всю відповідальність у цій справі на себе.

"Людська пам'ять іноді ненадійна. Лютий, березень, квітень 2020 року. Спалахує пандемія Covid-19, і всі ринки по всьому світу завмирають. Ліквідність заморожується, немає ні пропозиції, ні попиту. Всі зосереджені на одному. Де взяти маски, де взяти засоби фізичного захисту, де взяти різні медикаменти, медичні вироби, наприклад, респіратори. Для чого це все? Для того, щоб рятувати життя... я беру всю відповідальність на себе, тому що я попросив, щоб кожен, хто може, купував, де може, те, що рятує життя поляків", - підкреслив Моравецький.