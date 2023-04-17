У Польщі помер українець, який підпалив себе біля консульства у Кракові

Сьогодні, 17 квітня, у польській лікарні помер громадянин України, який намагався влаштувати самоспалення біля будівлі консульства у Кракові.

Як повідомляє РБК-Україна , про це RMF24 заявила прессекретар спеціалізованої лікарні імені Людвіка Рідігера в Кракові Едіта Пшибільська.

"Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, якого 13 квітня було доставлено до лікарні Людвіка Рідігера у тяжкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", - розповіла вона.

При цьому речниця додала, що стан чоловіка вважався критичним з початку.