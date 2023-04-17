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У Польщі помер українець, який підпалив себе біля консульства у Кракові

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Краків, Понеділок 17 квітня 2023 21:17
У Польщі помер українець, який підпалив себе біля консульства у Кракові Ілюстративне фото: у Польщі помер українець, який підпалив себе біля консульства у Кракові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 17 квітня, у польській лікарні помер громадянин України, який намагався влаштувати самоспалення біля будівлі консульства у Кракові.

Як повідомляє РБК-Україна , про це RMF24 заявила прессекретар спеціалізованої лікарні імені Людвіка Рідігера в Кракові Едіта Пшибільська.

"Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, якого 13 квітня було доставлено до лікарні Людвіка Рідігера у тяжкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", - розповіла вона.

При цьому речниця додала, що стан чоловіка вважався критичним з початку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 квітня у Кракові українець підпалив себе біля будівлі консульства.

За словами прес-офіцера Головного управління міської поліції Кракова Петра Шпеха, громадянин України поводився нераціонально і вигукував гасла українською мовою.

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