В Польщі після пологів померла 28-річна українка, розпочато розслідування

Лікарня не повідомила в поліцію й прокуратуру про випадок. Відповідно до закону "Про охорону здоров'я", медзаклад зобов'язаний повідомити про смерть лише найближчих родичів.
"Якщо настала смерть пацієнта, особу якого неможливо встановити, або в ситуації, коли лікар, який констатує смерть, підозрює, що вона настала внаслідок заборонених дій, то необхідно повідомити поліцію і прокуратуру", - заявив прокурор Кшиштоф Буковецький.
За словами Буковецького, якщо лікар, який констатував смерть, не дійшов до вищезгаданого висновку, то про це повідомляють лише уповноваженим особам.
Дитину з симптомами гіпоксії було перевезено до лікарні в Острові в неонатологічне відділення.
Що ще відомо
В коментарі "Укрінформу" речник Окружної прокуратури в Острові Великопольському Мацей Мелер розповів, що трагедія сталась 13 грудня. 28-річну дівчину, 1995 року народження, було прийнято до шпиталю 11 грудня.
Прокуратура, зі свого боку, запросила надати документи з різних відділів лікарні, провести допити свідків, а також розпорядилась провести судово-медичну експертизу. Зокрема було створено групу експертів, яка вивчатиме лікарську документацію, аби з'ясувати правильність дій лікарів.
Судово-медична експертиза запланована на понеділок, 18 грудня.