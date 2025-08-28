У Польщі під час підготовки до авіашоу розбився F-16 (відео)

"Трагедія в Радомі (польське місто - ред.): під час підготовки до AirShow розбився літак F-16. На жаль, пілот загинув. Віцепрем'єр, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш поговорив із прем'єр-міністром, він прямує на місце події", - розповів Шлапка.



Зі свого боку Косиняк-Камиш уточнив, що вже прибув на місце трагедії.

"У катастрофі літака F-16 загинув пілот Війська Польського - офіцер, який завжди служив батьківщині з відданістю і великою відвагою", - додав він.

За інформацією польських ЗМІ, катастрофа сталася під час виконання маневру "бочка". Ймовірною причиною стало звалювання на низькій висоті і втрата підйомної сили.

За непідтвердженими даними, заплановане на найближчі вихідні авіашоу в Радомі скасували.

Також журналісти пишуть, що через авіакатастрофу загинув відомий у Польщі льотчик Мацей Краковян. Він керував пілотажною групою Tiger Demo Team.