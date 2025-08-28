ua en ru
У Польщі під час підготовки до авіашоу розбився F-16 (відео)

Радом, Четвер 28 серпня 2025 22:17
У Польщі під час підготовки до авіашоу розбився F-16 (відео) Ілюстративне фото: у Польщі розбився F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі сталася авіакатастрофа - винищувач F-16 розбився під час підготовки до міжнародного авіашоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря польського уряду Адама Шлапку в соцмережі X і міністра оборони Польщі Владислава Косиняк-Камиша в соцмережі X.

.

"Трагедія в Радомі (польське місто - ред.): під час підготовки до AirShow розбився літак F-16. На жаль, пілот загинув. Віцепрем'єр, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш поговорив із прем'єр-міністром, він прямує на місце події", - розповів Шлапка.

Зі свого боку Косиняк-Камиш уточнив, що вже прибув на місце трагедії.

"У катастрофі літака F-16 загинув пілот Війська Польського - офіцер, який завжди служив батьківщині з відданістю і великою відвагою", - додав він.

За інформацією польських ЗМІ, катастрофа сталася під час виконання маневру "бочка". Ймовірною причиною стало звалювання на низькій висоті і втрата підйомної сили.

За непідтвердженими даними, заплановане на найближчі вихідні авіашоу в Радомі скасували.

Також журналісти пишуть, що через авіакатастрофу загинув відомий у Польщі льотчик Мацей Краковян. Він керував пілотажною групою Tiger Demo Team.

Падіння МіГ-29 в Україні

Нагадаємо, в ніч на 23 серпня під час заходу на посадку загинув український льотчик Бондар Сергій Вікторович. Він керував винищувачем МіГ-29. Це сталося після виконання бойового завдання.

У Повітряних силах повідомляли, що причини трагедії встановлюються.

