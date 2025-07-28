У Польщі п'яний поліцейський погрожував таксисту-українцю: справу передали до суду

У Польщі 39-річний співробітник Центрального слідчого бюро поліції постане перед судом. Він погрожував таксисту-українцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За даними видання, у ніч із п'ятниці на суботу (з 25 на 26 липня) поліцейських викликали на автозаправну станцію на вулиці Келецькій у місті Радом.

"Йшлося про образи та погрози кримінального характеру з боку п'яного пасажира таксі на адресу водія - громадянина України", - розповіла молодша інспекторка Дорота Вятр-Куржава.

Пізніше з'ясувалося, що українцю погрожував 39-річний співробітник Центрального слідчого бюро поліції - досвідчений поліцейський із 19-річним стажем служби.

Правоохоронці встановили, що погрози та образи на адресу громадянина України були з націоналістичним підтекстом.

Поліцейський перебував в ізоляторі тимчасового тримання до протверезіння. Пізніше йому висунули обвинувачення в погрозах кримінального характеру. Представник прокуратури Радома Анета Гузь повідомила, що стосовно 39-річного підозрюваного застосовано запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі.

За погрози українцю поліцейський тепер може отримати термін до 3 років в'язниці. Але звинувачення можуть розширити через націоналістичний підтекст погроз.

Через такий інцидент Центральне слідче бюро поліції ініціювало внутрішню перевірку.

"Ми чекаємо на результати роботи прокуратури. Від них залежатиме подальший розвиток нашої справи. На першому етапі буде розпочато роз'яснювальне провадження, яке, найімовірніше, переросте в дисциплінарне", - розповів прес-секретар глави Центрального слідчого бюро поліції підкомісар Кшиштоф Вжесньовський.