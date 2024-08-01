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У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є жертва

Фото: у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП (fakt.pl)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі сталася ДТП з громадянами України. Внаслідок аварії загинув водій-українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Fakt.

За даними польських ЗМІ, аварія сталася біля Познані увечері у вівторок, 30 липня, на автомагістралі А2.

Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку. У мікроавтобусі перебували громадяни України та один поляк.

Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці. Всі сім пасажирів, які були у мікроавтобусі, були доставлені до лікарні. Серед них один громадянин Польщі, решта - громадян України.

Як пишуть ЗМІ, автомагістраль А2 черед ДТП була заблокована на кілька годин.

 

 

ДТП з українцями

Нагадаємо, у Польщі 20 червня сталася ДТП з українцями. Внаслідок аварії постраждали вісім осіб.

Також 20 липня на автомагістралі А2 від Познані до німецького міста Франкфурт сталася ще одна аварія з громадянами України. В момент аварії у мікроавтобусі перебували дев'ять українців, серед пасажирів було четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.

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ДТППольща