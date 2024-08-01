ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є жертва

Познань, Четвер 01 серпня 2024 11:30
UA EN RU
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є жертва Фото: у Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП (fakt.pl)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі сталася ДТП з громадянами України. Внаслідок аварії загинув водій-українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Fakt.

За даними польських ЗМІ, аварія сталася біля Познані увечері у вівторок, 30 липня, на автомагістралі А2.

Мікроавтобус, який рухався у бік Варшави, протаранив вантажівку. У мікроавтобусі перебували громадяни України та один поляк.

Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці. Всі сім пасажирів, які були у мікроавтобусі, були доставлені до лікарні. Серед них один громадянин Польщі, решта - громадян України.

Як пишуть ЗМІ, автомагістраль А2 черед ДТП була заблокована на кілька годин.

ДТП з українцями

Нагадаємо, у Польщі 20 червня сталася ДТП з українцями. Внаслідок аварії постраждали вісім осіб.

Також 20 липня на автомагістралі А2 від Познані до німецького міста Франкфурт сталася ще одна аварія з громадянами України. В момент аварії у мікроавтобусі перебували дев'ять українців, серед пасажирів було четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польща
NEWS
Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів
Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична