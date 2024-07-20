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У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, серед них діти

Фото: мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі (rmf24.pl)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі біля кордону з Німеччиною сталася ДТП з українцями. Внаслідок аварії є постраждалі, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

ДТП сталася зранку 20 липня на автомагістралі А2 від Познані до німецького міста Франкфурт. Мікроавтобус, в якому перебували громадяни України, розбився в районі міста Свебодзін, за 60 кілометрів від кордону з Німеччиною.

Як зазначається, мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою дорожньої ремонтної служби з технічним причепом. На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що автомобіль перекинувся набік.

В момент аварії у мікроавтобусі перебували дев'ять громадян України, серед пасажирів було четверо дітей віком  2, 3, 4 та 15 років. 

Внаслідок ДТП дев'ять осіб потрапили до лікарень. Стан п'ятьох постраждалих важкий, серед них є діти.

 

Фото: мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі (rmf24.pl)

Нагадаємо, 20 червня у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, внаслідок чого постраждали вісім осіб.

Також у Польщі внаслідок аварії загинули двоє підлітків з України. Вони втікали від поліції на авто та на великій швидкості врізалися у дерево.

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ДТППольща