У Польщі готуються до ексгумації жертв Волинської трагедії: коли почнуть

Ексгумація жертв Волинської трагедії в Україні розпочнеться у квітні. Роботи будуть проводитися у Тернопільські області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Польський фонд "Свобода і демократія" завершує формування складу місії. Загалом ексгумацію будуть проводити близько 20 осіб, серед них кілька українців.

До команди увійдуть антропологи, археологи, судмедексперти та генетик, а "ядром" місії будуть експерти з Поморського медичного університету в Щецині на чолі з професором Анджеєм Оссовським.

Як пише RMF FM, до команди приєднають представники Інституту національної пам'яті Польщі. Їх роль у місії ще визначають.

Робити з ексгумації тіл жертв Волинської трагедії розпочнуться у другій половині квітня у селі Пужники Тернопільської області. Згідно з планом, ексгумаційні роботи триватимуть приблизно місяць.

Антропологи повинні будуть встановити вік, стать та причини смерті, зокрема, чи була це насильницька смерть. Також будуть зібрані зразки ДНК для порівняльного дослідження.

Вартість робіт оцінюють у кілька сотень тисяч злотих. Зазначається, що у селі Пужники загинуло близько 80 поляків.