У Польщі в ДТП загинули троє громадян України

ДТП сталася на кордоні Глівіце і Жерниці (Сілезьке воєводство). Автомобіль, у якому їхали громадяни України, врізався в дерево.

Прес-секретар Глівіцької поліцейської дільниці субінспектор Марек Сломскі повідомив, що аварія сталася приблизно о 12:40 (за варшавським часом) на вулиці Смольницькій у Глівіце, що веде до Жерниці.

"40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi A4, що їхав із зустрічного напрямку, після чого втратив контроль над автомобілем і впав із дороги, врізавшись у придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в машині, громадяни України, загинули на місці", - заявив субінспектор Сломскі.

ДТП за участю українців

17 грудня у Словаччині у ДТП потрапив автобус, де перебували 53 громадян України. Тоді вісім людей постраждали внаслідок аварії.

Окрім того, 14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв.

Додамо, що у листопаді у Польщі мікроавтобус із українцями потрапив в аварію. Тоді внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Ще четверо громадян України отримали травми різного ступеня важкості.

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