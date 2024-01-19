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У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

Ілюстративне фото: у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Автобус з України потрапив у ДТП на території Польщі. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Відомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України. 

Як зазначають в МЗС, внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Їм надається необхідна медична допомога, загрози життю немає. 

Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить українців додому.

"Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", - повідомляють в МЗС.

Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді. 

ДТП за участі українців

Нагадаємо, у грудні у Словаччині в ДТП потрапив автобус, де перебувало 53 громадян України. Тоді вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

Також ми писали, що на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв.

Крім того, наприкінці грудня у Польщі мікроавтобус з дев'ятьма українцями потрапив в аварію на кордоні з Україною. Як повідомляли в МЗС, внаслідок ДТП одна людина загинула, решта - отримали травми.

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