У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

Відомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України.

Як зазначають в МЗС, внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Їм надається необхідна медична допомога, загрози життю немає.

Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить українців додому.

"Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", - повідомляють в МЗС.

Генеральне консульство України в Любліні надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді.

ДТП за участі українців

Нагадаємо, у грудні у Словаччині в ДТП потрапив автобус, де перебувало 53 громадян України. Тоді вісім осіб постраждали внаслідок аварії.

Також ми писали, що на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв.

Крім того, наприкінці грудня у Польщі мікроавтобус з дев'ятьма українцями потрапив в аварію на кордоні з Україною. Як повідомляли в МЗС, внаслідок ДТП одна людина загинула, решта - отримали травми.