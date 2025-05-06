UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Польщі автобус із 35 солдатами США злетів у кювет: що відомо про ДТП (відео)

Фото: у Польщі автобус із 35 солдатами США злетів у кювет (facebook.com/panstwowastraz.pozarna)
Автор: Наталія Кава

Пізно ввечері понеділка, 5 травня, у Польщі автобус з американськими військовими потрапив у ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Відомо, що аварія сталась у місті Ронбеніце. За попередніми даними, автобус, у якому їхали 35 американських військових, злетів з дороги у кювет. Солдати подорожували з Німеччини до Литви.

Загалом вісім людей отримали поранення.

На місце події було направлено кілька десятків пожежників та дві машини швидкої допомоги. Постраждалі скаржилися на головний біль та біль у шийному відділі хребта. Однак їхньому життю чи здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що у Єгипті в кінці 2024-го сталась аварія з автобусом у якому перебували туристи. Внаслідок ДТП поранення отримали більше 40 людей, серед яких були українці.

Також у квітні цього року у Польщі, неподалік від села Давіди Мазовецького воєводства, сталися дві аварії. Унаслідок ДТП поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, серед яких є щонайменше один українець.

А на початку 2025-го на території Молдови перекинувся рейсовий автобус, який їхав з Києва до Кишинева.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаДТПАвтобусиСполучені Штати Америки