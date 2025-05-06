У Польщі автобус із 35 солдатами США злетів у кювет: що відомо про ДТП (відео)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що у Єгипті в кінці 2024-го сталась аварія з автобусом у якому перебували туристи. Внаслідок ДТП поранення отримали більше 40 людей, серед яких були українці.

Також у квітні цього року у Польщі, неподалік від села Давіди Мазовецького воєводства, сталися дві аварії. Унаслідок ДТП поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб, серед яких є щонайменше один українець.

А на початку 2025-го на території Молдови перекинувся рейсовий автобус, який їхав з Києва до Кишинева.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.