Польща планує порушити тему Волинської трагедії під час переговорів про членство України в ЄС

"Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та правосуддя. У рамках цього, безумовно, обговорюватиметься питання ексгумацій (жертв Волинської трагедії - ред.)", - сказав Бартошевський.

Він зазначив, що "якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах".

За словами заступника глави МЗС Польщі, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".

"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - додав Бартошевський.