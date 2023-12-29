Польща перевела сили ППО у стан підвищеної готовності

Після інциденту з порушенням повітряного простору Сили протиповітряної оборони Польщі перевели у стан підвищеної готовності.

Про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

"З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору підвищено бойову готовність наших засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів", - повідомив Горишевський.

Речник командування зазначив, що пошуки об’єкта тривають. Також продовжуються роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.

"Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт", - додав він.

Що передувало

Оперативне командування Збройних сил Польщі зранку заявило про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Як відзначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, порушення повітряного простору є сигналом для союзників щодо необхідності посилити протиповітряну оборону України.

У Польщі припустили, що російські війська можуть навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.