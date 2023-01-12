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Польща отримає ЗРК Patriot від Німеччини наступного тижня

Фото: зенітно-ракетний комплекс Patriot (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Зенітно-ракетні комплекси Patriot із Німеччини надійдуть до Польщі найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

"Ракетні установки Patriot з Німеччини прибудуть до нашої країни з дня на день", - сказав заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич

При цьому джерела Польського радіо у Міноборони та в канцелярії президента додали, що це відбудеться після найближчих вихідних.

Зазначено, що до Польщі також прибудуть і військовослужбовці Бундесверу, перебування яких на польській території обумовлено на кількох рівнях, зокрема, оборонними відомствами та військовим командуванням двох країн.

Як повідомляється, системи Patriot та військові німецьких збройних сил, які займуться їх обслуговуванням, будуть розміщені у Люблінському воєводстві на сході Польщі.

Нагадаємо, Польща прийняла пропозицію Німеччини щодо розміщення на території країни додаткових систем Patriot. Комплекси хочуть встановити на кордоні з Україною.

Також раніше ми писали, що Німеччина передасть Польщі 8 одиниць ППО Patriot.

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Польща