Польша зафиксировала первое тяжелое осложнение после вакцины от COVID

В Польше с начала массовой вакцинации от COVID зафиксировали первый случай тяжелого осложнения. За осложнения правительство намерено выплачивать компенсации.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, передает местное издание Interia Wydarzenia.

По его словам, на сегодня более 257 000 человек вакцинированы от COVID в Польше.

"Из доклада главного санитарного врача следует, что зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре - средний и один - тяжелый", - сказал Недзельский.

Он также добавил, что право на компенсацию имеют люди, которые будут госпитализированы не менее чем на 14 дней или перенесут анафилактический шок. Выплаты составят от 10 до 100 тысяч злотых (2,6-26 тысяч долларов).

Напомним, ранее в Польше произошел скандал, связанный с вакцинацией известных личностей вне очереди.

Также сообщалось, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины.