Польша вошла в пятую волну COVID-19, - Минздрав

Польша вошла в пятую волну заболеваемости COVID-19. Распространение штамма "Омикрон" может привести к резкому увеличению ежедневного числа больных, которого ранее не было в таком количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы прогнозируем, что пик инфекций придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 тысяч случаев в день", - заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Стоит отметить, что наибольшее число ежедневных случаев, зарегистрированных с начала пандемии в Польше, составило 35 251 на 1 апреля 2021 года.

Недзельский также уточнил, что он ожидает, что данные, опубликованные во вторник, 18 января, покажут более 20 тысяч ежедневных случаев.