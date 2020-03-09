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Польша усилит контроль на границе из-за коронавируса, число зараженных растет

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 15:42
Польша усилит контроль на границе из-за коронавируса, число зараженных растет
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Польша подтвердила 16 случаев заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Польше достигло 16 человек, на границе с Германией и Чехией усилят контроль. Об этом пишут польские СМИ.

В частности, в польском Минздраве подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом. Первый случай зафиксирован в Кракове, новых зараженных выявили в Рацибуже. Остальные заболевшие находятся в Варшаве, Зеленой Гуре, Щецине, Оструде и Вроцлаве. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, более 170 госпитализированы с подозрением на коронавирус, около четырех тысяч находится на домашнем карантине.

Кроме того, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о введении санитарного контроля на границах с Германией и Чехией из-за коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о борьбе с коронавирусом. Закон разрешает дополнительно госпитализировать больных с подозрением на коронавирус, а также дает право работодателям поручать подчиненным работать из дома.

Сегодня стало известно, что результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновцов дали положительный результат.

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