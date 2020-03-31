Польша усилит карантин из-за коронавируса

Из-за стремительного распространения коронавируса в Польше объявили о ряде новых ограничений, которые будут действовать с 2 апреля. Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, отныне в публичных местах между людьми должна сохраняться дистанция в два метра, что означает передвижение исключительно в одиночку. Исключением является сопровождение родственником несовершеннолетних детей или сопровождение опекунами людей, которые в этом нуждаются. Также запрещается самостоятельно передвигаться за пределами дома несовершеннолетним детям.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 доступ в магазины, аптеки и другие службы будет открыт только для людей старше 65 лет, а очередь в кассу не должна превышать более трех человек.

Также ограничения будут действовать и на посещение парков, бульваров, скверов, пляжей и других мест отдыха.

Как отмечается, в Польше зафиксировано свыше 2100 заражений коронавирусом, 31 человек из которых скончалась.

Напомним, из-за мер, направленных против коронавируса в Польше, треть украинцев, которые работают в этой стране, потеряли или ограничили работу.

Также на прошлой неделе на въезде в Украину с Польши образовались многотысячные очереди в связи с закрытием границ.