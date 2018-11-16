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Польша просит Украину выдать грузина, подозреваемого в убийстве

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 12:22
Польша просит Украину выдать грузина, подозреваемого в убийстве
Иллюстративное фото (ms.gov.pl)

Официальный запрос в генпрокуратуру Украины направят сегодня, 16 ноября

Вице-министр юстиции Польши Лукаш Пебяк направит генеральному прокурору Украины Юрию Луценко запрос об экстрадиции гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве гражданки Польши в городе Лудзь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Письмо к генпрокурору Украины с официальным ходатайством польская сторона намерена направить сегодня, 16 ноября.

"Мы надеемся, что украинская власть выдаст нам этого человека, потому что поступок является очень серьезным, есть доказательства, похоже, что убедительные, а инцидент является резонансным и им интересуется общественность", - отметил Пебяк.

Он добавил, что подозреваемый не является гражданином Украины, а следовательно "вопросы, связанные с возможным запретом выдачи собственных граждан следует отбросить".

"Надеемся, что украинская сторона эффективно проведет соответствующее производство и выдаст подозреваемого польским органам правосудия", - отметил вице-министр.

Напомним, в Польше водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего двое из них скончались на месте.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 ноября в Польше вблизи Бохни произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса.

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