Польша построит электронный барьер на границе с Россией

Польша планирует построить электронный барьер на границе с Калининградской областью. Строительство начнут в конце текущего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24.
По словам спикера пограничной службы Анны Михальской, барьер построят как на участке границы с Калининградской областью, так и на пограничной реке Буг. Строительство периметра должно начаться в конце этого года.
Также Михальская добавила, что планируется строительство электронного барьера на польско-белорусской границе. Сейчас там уже возведены столбы с камерами.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Длина ограждения составляет 186 километров. План строительства был одобрен еще в 2021 году.
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