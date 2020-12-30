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Польша может передать Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины

Автор: Андрей Козловский

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать украинской стороне 1,5 млн доз вакцины против коронавируса. Сейчас ведутся переговоры.

Об этом Евгений Енин сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где о полтора миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", - сказал Енин.

Также он добавил, что в рамках соответствующих международных механизмов Украина планирует получить около 8 млн вакцин для обеспечения массовой вакцинации населения. Енин подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

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"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - предположил Енин.

Напомним, ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что польское правительство передаст Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса.

Также Минздрав заключил контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech.

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