Польша может передать Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать украинской стороне 1,5 млн доз вакцины против коронавируса. Сейчас ведутся переговоры.

Об этом Евгений Енин сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где о полтора миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", - сказал Енин.

Также он добавил, что в рамках соответствующих международных механизмов Украина планирует получить около 8 млн вакцин для обеспечения массовой вакцинации населения. Енин подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - предположил Енин.

Напомним, ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что польское правительство передаст Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса.

Также Минздрав заключил контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech.