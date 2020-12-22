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Польша отдаст Украине излишки вакцины от коронавируса

Варшава, Вторник 22 декабря 2020 14:12
Польша отдаст Украине излишки вакцины от коронавируса
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что польское правительство передаст Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут. Сейчас продолжаются переговоры.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности Украине", - сказал Дворчик.

В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.

Напомним, глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая может стать посредником в получении COVID-вакцины от Евросоюза.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран которые первыми получают вакцину от коронавируса. Он считает, что США и Великобритания могли бы повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса.

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