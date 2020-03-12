Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса

Польша готовится объявить состояние эпидемической угрозы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, сообщает Onet.pl.

В связи с этим могут быть запрещены массовые шоу и собрания, а также ограничены способы передвижения и использование определенных продуктов.

"ВОЗ вчера объявила пандемию. Сегодня будет дано распоряжение министра здравоохранения о введении в Польше состояния эпидемиологической угрозы", - сказал Шумовский.

Министр отметил, что ожидается увеличение наплыва больных в ближайшее время, поэтому для этого подготовили 19 больниц.

"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а затем 1000. Все зависит от того, насколько ответственно мы ведем себя", - сказал Шумовский.

Напомним, сегодня в Польше зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Скончалась 57-летняя жительница города Познань.

РБК-Украина писало, что в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека. По подозрению в больницу попал гражданин Украины, который вернулся из Польши. Медики уже отобрали образцы на исследование и "наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни".