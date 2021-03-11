Польша обвинила российского консула в распространении COVID

По словам пресс-секретаря министра, который координирует работу польских спецслужб, Станислава Жарына, дипломат был выслан из страны в феврале в ответ на действия Москвы, которая объявила персоной нон-грата польского консула в Санкт-Петербурге.



Речь идет об Игоре Ощепкове, который работал консулом в Познани. Дипломат, по словам пресс-секретаря, получил положительный результат теста на коронавирус 21 января, но не соблюдал карантинные правила, принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах.

"Результатом его действий могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Действия, предпринятые дипломатом, поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", - сказал Жарын.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, что из страны вышлют оного из белорусских дипломатов. Польша объявила его персоной нон грата в ответ на аналогичные действия МИД Беларуси.

Напомним, в Польше с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали более 4 млн прививок. При этом первую дозу вакцины получили почти 2,6 млн человек, а две дозы - более 1,4 млн человек.