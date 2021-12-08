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Польша направила в Украину 300 тысяч доз вакцин

Автор: Сергей Пышкин

Польша направила в Украину 300 тысяч доз вакцин против коронавируса. Считает страну важным иностранным партнером для себя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав Польши.

"Помощь со стороны Польши - не первый жест солидарности в условиях пандемии. С самого начала 2020 года Польша оказывает Украине помощь в борьбе с коронавирусом в виде предоставления", - пишет пресс-служба.

Согласно данным Коронавирус_инфо по состоянию на сегодня в Украине заполненность коек составляет 39,4%.

В то же время 8 декабря было зафиксировано более 9 тысяч новых случаев заражения, среди которых 809 заболевших детей.

Напомним, РБК-Украина писало, что сегодня в Украине "желтая" зона стала крупнейшей. В то же время в "красной" сейчас находятся 10 областей.

Также по состоянию на 7 ноября в стране полный курс вакцинации прошли более 90% работников учебных заведений.

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