Польша начала вакцинацию украинцев от COVID: ситуация на границе

"За последние недели мы фиксируем общее увеличение пассажиропотока, особенно в выходные дни, но критического увеличения на данный момент нет… Каждую неделю сейчас пассажиропоток растет, как правило увеличивается на выходные дни. Но резкого увеличения нет, поскольку как в Украине действуют дополнительные условия для въезда, так же само и в соседних странах", - отметил Демченко.

Он добавил, что в Польшу едут те, у кого есть основания, согласно польским требованиям. О туристах говорить не приходится, поскольку в отношении них действует ограничение.

Отметим, по состоянию на 15:00, по данным Западного регионального управления Государственной пограничной службы, на пунктах пропуска на границе с Польшей есть очереди только на КПП "Шегини" - 160 и "Краковец" - 35. Но они не связаны с вакцинацией, поскольку в страну в основном едут украинские работники и студенты.

Кто может вакцинироваться в Польше

Украинцы в Польше могут привиться на общих основаниях. Речь идет о тех, кто учится, работает или имеет право на постоянное или временное пребывание. Но теперь открылись и специальные мобильные пункты вакцинации на границе.

Для украинцев с видом на жительство, правом на работу или учебу в Польше прививки являются бесплатными. От них требуется только предоставить документы, подтверждающие факт обучения или трудоустройства, и паспорт. Но обязательным условием является тест на коронавирус, который стоит 130 злотых - около 950 гривен. Результат теста будет через 15 минут.

Тесты не являются обязательными для тех, кто въезжает в Польшу, но отрицательный результат освобождает от обязательного карантина. Если тест будет положительным, то карантин можно бесплатно отбыть в центре под Жешувом. В противном случае нужно оставить адрес, по которому человек будет проходить самоизоляцию, или вернуться в Украину.

Где находятся пункты вакцинации

Уже можно прививаться в мобильных пунктах "Медик", где такдже можно сдать тест. На сегодня на границе с Украиной есть четыре таких пункта - в Перемышле, в селе Замехов, в пунктах пропуска Дорохуск и Гребенное. В ближайшее время должен открыться пункт в Будомеже.