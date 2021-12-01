Польша с начала кризиса зафиксировала гибель 8 мигрантов на своей территории

С начала миграционного кризиса на территории Польши погибли 8 нелегальных мигрантов. Один из них утонул в реке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Пограничной стражи Польши.

Как сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская, в общей сложности на польской территории погибли восемь мигрантов.

"Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один - выловленный из реки Буг на территории надбужаньского отделения", - отметила она.

Она уточнила, что среди них был один человек, который умер во время реанимационных мероприятий возле границы границы после ее нелегального пересечения.