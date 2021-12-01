Польша с начала кризиса зафиксировала гибель 8 мигрантов на своей территории
С начала миграционного кризиса на территории Польши погибли 8 нелегальных мигрантов. Один из них утонул в реке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Пограничной стражи Польши.
Как сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская, в общей сложности на польской территории погибли восемь мигрантов.
"Семь человек на территории подляского отделения погранохраны и один - выловленный из реки Буг на территории надбужаньского отделения", - отметила она.
Она уточнила, что среди них был один человек, который умер во время реанимационных мероприятий возле границы границы после ее нелегального пересечения.
Напомним, ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский ввел запрет на посещения границы с Беларусью до 1 марта 2022 года. Теперь на приграничной территории разрешается находиться только местным жителям и тем, у кого есть специальные разрешения.
По данным польской стороны, около 10 тысяч иностранцев планируют нелегально пересечь границу.