Польша на границе развернула автобус с украинцами. Пассажир заявил о COVID

Сообщается, что инцидент произошел в среду во время пограничного контроля в Дорохуске (возле Хелма). При проверке гражданин Украины заявил, что у него положительный результат анализа на COVID-19, но чувствует себя хорошо.

Польские пограничники сразу изолировали транспорт, после чего вернули автобус с 25 гражданами Украины и одним гражданином Молдовы назад на территорию Украины. Им отказали во въезде в Польшу, поскольку их въезд мог представлять угрозу для здоровья населения страны.