UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Польша на границе развернула автобус с украинцами. Пассажир заявил о COVID

Автор: РБК-Украина

На этой неделе Польша не пустила в страну автобус с украинцами после того, как один из них заявил, что у него COVID. Всем пассажирам отказали во въезде.

Об этом пишет польское издание lublin112.pl.

Сообщается, что инцидент произошел в среду во время пограничного контроля в Дорохуске (возле Хелма). При проверке гражданин Украины заявил, что у него положительный результат анализа на COVID-19, но чувствует себя хорошо.

Польские пограничники сразу изолировали транспорт, после чего вернули автобус с 25 гражданами Украины и одним гражданином Молдовы назад на территорию Украины. Им отказали во въезде в Польшу, поскольку их въезд мог представлять угрозу для здоровья населения страны.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране набирает обороты третья волна COVID. В связи с этим в девяти регионах открываются временные госпитали.

До этого в Польше ужесточили карантинные ограничения. В частности, в Варминьско-Мазурском воеводстве по меньшей мере на две недели ученики с первого по третий классы вернутся к дистанционному обучению. Также будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и музеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПольшаавтобусCOVID-19
Читайте также
Тест, справка или карантин: Молдова ужесточила правила въезда
Прогноз погоды