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Польша с почти 20 тысячами новых случаев за сутки заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

Четверг 19 ноября 2020 02:45
Польша с почти 20 тысячами новых случаев за сутки заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил в среду, что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась. В то же время, Польша должна быть готова к росту числа новых заражений коронавирусом.

Об этом пишет "Польское радио".

По его словам, стабилизация отражается в суточном числе новых инфицирований.

"Число занятых коек, хотя во вторник увеличилось, но в понедельник уменьшилось. С начала сентября впервые было 2-3 дня, когда это число уменьшалось, что является тоже положительным сигналом", - сказал министр.

Министерство здравоохранения Польши сообщило в среду о 19883 новых случаях заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Со вторника умерла рекордное с начала эпидемии в Польше количество больных Covid-19 и сопутствующих с вирусом заболеваний - 603. Одновременно выздоровел 18601 человек.

Ранее сообщалось, что в Польше ожидают, что положения нового коронавирусного закона должны упростить трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов Европейского союза.

РБК-Украина писало, что в Польше с 7 ноября вступили в силу новые противоэпидемические ограничения.

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