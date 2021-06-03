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Более половины взрослого населения США получили COVID-вакцину

Автор: Даша Харченко

По состоянию на 2 июня в США показатель вакцинированных по меньшей мере одной дозой COVID-вакцины превышает 70% в 12 штатах. Рекордсменами являются штаты Вермонт и Гавайи - первую инъекцию там получили более 80% взрослых жителей.

Об этом сообщает ABC News.

Среди лидеров по вакцинации также Массачусетс (78,7%), Коннектикут (75,6%), Мэн (74,3%) и Нью-Джерси (74,1%).

Также много вакцинированных в Нью-Йорке (68,1%), Вирджинии (67,5%), Вашингтоне (69,5%), округе Колумбия (68,4%).

В то же время в Алабаме, Луизиане, Миссисипи, Теннесси, Западной Вирджинии и Вайоминге первую прививку получили менее половины совершеннолетних жителей.

Ранее сообщалось, что через две недели весь мир узнают, в какие страны США отправит 80 миллионов доз своей вакцины от COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, в США объявили победителя первой лотереи вакцинации. Лотерею организовали с целью популяризации вакцинации.

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