Более половины россиян стали критично относиться к власти из-за коронавируса, - опрос

За время пандемии коронавируса 61% россиян стали критично относиться к институтам власти в РФ. Они не верят, что государство может прийти на помощь.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence и центра социального проектирования "Платформа".

Как отмечается, 54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению. 42% опрошенных стали менее уверенными в стабильности компаний, в которых они работают.



Также 24% российских граждан заявили о снижении доверия к людям вообще, а у 25% респондентов снизилась уверенность, что им есть на кого положиться.

Повысилась уверенность, что государство в трудную минуту придет на помощь лишь у 10% опрошенных.

Напомним, ранее в России число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч, а страна вышла на второе место в мире по заболеваемости этой инфекцией, но позже ее обогнала Бразилия.

Коронавирусом также заразились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.

