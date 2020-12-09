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Более половины коек для пациентов с COVID в Украине обеспечены кислородом

Киев, Среда 09 декабря 2020 09:27
Более половины коек для пациентов с COVID в Украине обеспечены кислородом
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине выделено более 62 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. При этом более 33,5 тысячи коек обеспечены кислородом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, ситуация с койками для пациентов с COVID-19 отличается от региона к региону.

"Есть проблемы, но ситуация решается увеличением кислородных точек, кислородных кроватей", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на две тысячи человек больше, чем заразились.

Кроме того, по словам Степанова, ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась. За последние дни уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.

Добавим, что глава Минздрава считает, что жесткий карантин в стране вряд ли будет введен 2 января. Сейчас правительство работает над финальной версией ограничений, которые должны быть представлены 9 декабря.

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