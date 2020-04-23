Половина жертв COVID-19 в Европе были постояльцами домов престарелых, - ВОЗ

Около половины жертв коронавируса в Европе были постояльцами домов престарелых и интернатов. Об этом в Twitter сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, люди, которые страдают от физических или умственных недостатков в старшем возрасте более уязвимы к коронавирусу.

"По оценкам стран Европейского региона, до половины тех, кто умер от COVID19, проживали в учреждениях длительного ухода", - сообщил Клюге.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус еще длительное время распространяться в мире. Как отметили в ВОЗ, на данный момент в мире фиксируют повторные вспышки заражений.

Отметим, по состоянию на утро 23 апреля в мире количество жертв коронавируса превысило 183 тысячи человек. Всего в мире заболели COVID-19 более 2,6 млн человек в около 200 странах и регионах по всему миру.

В Украине по состоянию на 9 утра 23 апреля подтверждено 7170 заражений COVID-19, из них за 578 выявлено за прошлые сутки. Умерли 187 человек, 504 - выздоровели.