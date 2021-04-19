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Половина взрослых американцев получили вакцину от COVID

Новина українською → США, Понедельник 19 апреля 2021 01:50
Половина взрослых американцев получили вакцину от COVID Фото: почти 130 млн человек вакцинировались в США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В США по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получила уже половина взрослого населения. Это почти 130 млн человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний

Так, 50,4% человек старше 18 лет в США получили по крайней мере одну прививку от COVID-19. Из них почти 84 миллиона человек - около 32,5% населения, считаются полностью вакцинированными.

Напомним, федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. У шести вакцинированных в США развилось редкое заболевание, связанное с тромбами.

Ранее сообщалось, что в Израиле начали закрывать отделения больниц, предназначенные для лечения больных коронавирусом. Это связано с тем, что больных коронавирусом в Израиле почти нет вообще.

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