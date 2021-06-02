Половина взрослого населения Франции получила первую прививку от коронавируса

"Сегодня мы переступим символический порог в 50% взрослых французов, которым сделали первую дозу вакцины от коронавируса.Таким образом, вечером 2 июня половина взрослых французов получат как минимум одну прививку", - сказал Атталь.

Он отметил, введение первой дозы вакцины не защищает от риска заразиться инфекцией. Поэтому, по его словам, французам следует соблюдать "бдительность до конца".

"Мы не можем ослабить бдительность. В Окситании, Новой Аквитании (регионы во Франции - ред.), мы иногда наблюдаем значительное увеличение циркуляции вируса", - предупредил чиновник.

Атталь также заявил, что первый этап снятия ограничений с открытием террас ресторанов, театров, кинотеатров и музеев, который начался 19 мая, прошел успешно.