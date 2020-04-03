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Почти половина человечества изолирована из-за коронавируса, - NYT

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 22:39
Почти половина человечества изолирована из-за коронавируса, - NYT
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Около 4 млрд человек во всем мире получили приказ оставаться дома из-за введенных карантинных мер

Почти 4 миллиарда человек, что равняется примерно половине населения мира, в настоящее время находятся на карантине или в самоизоляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По мере того, как вирус распространяется по миру, все больше государств ужесточают карантинные меры для борьбы с вирусом. Закрываются границы, вводятся запреты на прогулки и посещения парков. По данным издания, на данный момент около 4 млрд человек во всем мире получили приказ оставаться дома.

Не так давно эксперты Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что сразу после Италии новым эпицентром коронавируса станут Соединенные Штаты Америки.

Спустя несколько недель США буквально ворвались на первое место по количеству зараженных в мире. Сейчас в Штатах зафиксировано около 260 тыс. случаев инфицирования, а число смертей за сутки - больше, чем в любой другой стране.

Вчера количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн случаев, а количество смертей - 51 тысячу. Эксперты ВОЗ подозревают, что реальное число инфицированных гораздо больше из-за бессимптомных случаев и отсутствия широкомасштабного тестирования.

Ранее американская разведка в который раз заявила о скрытии Китаем, откуда изначально появился вирус, настоящей статистики заболеваемости и смертности.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случая заражения и 27 смертей от коронавируса. Детальнее о пандемии COVID-19 в мире и Украине - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 3 апреля В Украине увеличилось число летальных случаев от коронавируса
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