Полонений росіянин отримав довічне за вбивство цивільних під Куп’янськом (фото)

За доказовою базою СБУ довічне позбавлення волі отримав ще один окупант, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України. Зловмисник розстріляв двох мешканців Харківщини, які перебували на фронтовій території.

У жовтні 2024 року Сили оборони взяли його у полон під час боїв на Куп’янському напрямку.

За даними СБУ, йдеться про 21-річного російського рецидивіста Артема Кулікова, який воював на посаді стрільця 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ.

До лав збройних сил країни-агресора він мобілізувався наприкінці серпня 2024 року прямо з Нижегородської тюрми, де відбував покарання за розбій та крадіжки.

Після нетривалої підготовки у навчальному центрі його направили на східний фронт атакувати позиції українських військ у прикордонних районах Харківщини.

Під час спроб захоплення одного із селищ Куп’янського району Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися із зони бойових дій.

Як встановило розслідування, окупанти намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації Сил оборони. Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків. Унаслідок вогневого ураження обидва потерпілих загинули на місці.

На допиті окупант дав викривальні покази на своїх командирів, які віддають накази на вбивства цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала Кулікова винним.