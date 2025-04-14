Полонений китаєць поскаржився, що ледве не загинув від хімічної зброї росіян

Громадяни Китаю, яких нещодавно захопили у полон ЗСУ, розповіли про те, що російська армія застосовує на фронті хімічну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів один з полонених під час прес-конференції з журналістами.

Як розповів китаєць на ім'я Ван Гуанцзюнь, росіяни застосували хімічну зброю в момент, як його захоплювали у полон українські військові.

За його словами, після цього у бліндажі не було чим дихати. Також він поскаржився, що почав втрачати свідомість і що через цю атаку досі погано бачить.

Полонені також розповіли, що українських військових не вбивали, а також чули, що в Ростові один іноземець в російській армії скоїв самогубство.

ЗСУ захопили у полон громадян Китаю

Нагадаємо нещодавно бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ захопили у полон у Донецькій області двох китайців. Президент Володимир Зеленський показав відео з полоненими.

У зв'язку з цим Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії. Тим часом Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Також РБК-Україна, з посиланням на джерела у спецслужбах, писала про те, що СБУ вже допитала полонених китайців та назвала їх імена.

Пізніше РБК-Україна отримало документи, які свідчать про те, що китайські військові масово воюють проти України зі сторони російської армії.

На тлі цих подій речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не втягує Китай у війну проти України, між країнами міцне стратегічне партнерство.