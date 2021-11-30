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Полный запрет на путешествия в мире не остановит распространение COVID, - ВОЗ

Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения не видит пользы от полного запрета путешествий в мире. Это никоим образом не остановит распространение вируса, но усложнит для всех жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации.

"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения (коронавирус -ред.), но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования", - отмечает организация.

В то же время странам рекомендуется придерживаться международно медико-санитарных правил.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Минздраве назвали сроки, когда страна будет готовой к бустерной кампании.

Также министр Минздрава Виктор Ляшко рассказал, возможно ли повторное введение локдауна в Украине и когда ждать новую хвалю коронавируса.

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