Полный запрет на путешествия в мире не остановит распространение COVID, - ВОЗ

ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации.

"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения (коронавирус -ред.), но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования", - отмечает организация.

В то же время странам рекомендуется придерживаться международно медико-санитарных правил.