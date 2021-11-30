ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полный запрет на путешествия в мире не остановит распространение COVID, - ВОЗ

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 20:45
Полный запрет на путешествия в мире не остановит распространение COVID, - ВОЗ Фото: Всемирная организация здравоохранения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения не видит пользы от полного запрета путешествий в мире. Это никоим образом не остановит распространение вируса, но усложнит для всех жизнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации.

"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения (коронавирус -ред.), но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования", - отмечает организация.

В то же время странам рекомендуется придерживаться международно медико-санитарных правил.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Минздраве назвали сроки, когда страна будет готовой к бустерной кампании.

Также министр Минздрава Виктор Ляшко рассказал, возможно ли повторное введение локдауна в Украине и когда ждать новую хвалю коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус Пандемия коронавируса
NEWS
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны