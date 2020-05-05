Если полностью выйти из карантина, в Украине может быть до 100 тысяч смертей от COVID-19, - Ляшко

Правительство не может 11 мая отменить карантинные мероприятия в Украине. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в таком случае в Украине может быть до 100 тысяч смертей от коронавируса COVID-19.

"У нас есть несколько прогнозов, которые показывают, что если мы отпустим нашу страну 11 мая полностью из карантина и без введения противоэпидемических мероприятий, то тогда нас могут ожидать различные сценарии. По одному из прогнозов, у нас может быть до 100 тысяч летальных случаев", - сказал Ляшко.

По его словам, если пересчитать на экономику, это может быть 54 млрд долларов убытков за потерю трудоспособности человеческого ресурса, который делает определенный вклад в ВВП.

"Два-три месяца пребывания страны в карантине, эти потери в экономике не сравнятся с потерями человеческих жизней, которые могут быть в Украине в случае, если правительство не будет реагировать", - добавил Ляшко.

Напомним, 4 мая Кабмин принял решение о продление карантина до 22 мая. При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дальнейшие решения относительно продлении или снятии карантина будут приниматься исходя из ситуации с пандемией коронавируса в мире.