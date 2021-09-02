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Полностью вакцинированные вдвое реже болеют длительным COVID, - исследование

Автор: Мария Кучерявец

Ученые из Королевского колледжа Лондона заявили, что вакцинация вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Речь идет о лицах, которые прошли полный курс прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно исследованию, госпитализации среди полностью иммунизированных уменьшаются на 73%, а вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть - 31%.

Указано, что ученые проанализировали данные более 2 млн человек, которые проходили тест на COVID в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года.

Так, около 6 030 человек получили положительный тест после 14 дней после первой вакцинации. В то время как 2 370 сообщили о положительном результате не менее чем через семь дней после второй дозы.

Исследование показало, что наиболее распространенные симптомы, такие как потеря обоняния, кашель, лихорадка, головная боль и усталость, переносились вакцинированными легче.

Ученые также утверждают, что у полностью иммунизированных людей вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни.

В частности, кашель был единственным симптомом, более распространенным у тех, кто получил первую дозу вакцины, по сравнению с теми, кто ее вообще не получал.

Кроме этого исследование показало, что люди от 60 лет, получившие обе дозы вакцины, обычно не имели никаких симптомов, чем те, кому не вводили инъекции.


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