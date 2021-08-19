Полностью вакцинированные могут распространять штамм "Дельта", - исследование

Вместе с тем исследование, проводившееся Оксфордским университетом, Министерством здравоохранения Великобритании и Национальной статистической службой, свидетельствует, что риск заражения среди вакцинированных все же снижается.

"Мы еще не знаем, сколько случаев передачи может произойти от людей, которые заразились COVID-19 после вакцинации - например, у них может быть высокий уровень вируса в течение более короткого промежутка времени", - говорится в сообщении.

Однако ученые отмечают, из-за того, что вакцинированные могут иметь высокий уровень содержания вируса, указывает на то, что люди не настолько сильно защищены от штамма "Дельта", как они предполагали.

Помимо этого в Оксфордском университете добавляют, что привитые от COVID-19 все еще могут заражать других лиц, и в результате добиться коллективного иммунитета в обществе становится еще более сложно.